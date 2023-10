Kohalikus koolis Hope Academys mõrvatakse jõhkralt direktori asetäitja, hea väljanägemisega Ashley Dean. Koolil on karm maine, aga räägitakse, et mõrvar oli hull sissetungija.

Inspektor Markhami vaist ütleb muud. Kas selle koletu teo võis toime panna mõni õpilane? Võib see koguni personaliga seotud olla? See näib mõeldamatu. Inspektor Gilbert Markhami kallim Olivia on ju selles koolis inglise keele õpetaja.