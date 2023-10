August Sanga luuletõlke auhinna laureaat on Maarja Kangro

Žürii liikme Margus Oti sõnul on Halõna Kruki «Inimkonna ajalugu» luuletus, mis räägib meie kõigi sõjast. «uristiku serval, väga lähedal maailma lõpule, ei seisa ainult ukrainlased, vaid meie kõik. Kolm rida luuletuse lõpus «harju pimedusega, / puhasta oma relvad / säästa laskemoona» mõjuvad lühikesete seitsmesilbiliste automaadivalingutena (7-7-6), mis võiksid meid üles raputada oma turvalisest elust, kus toas põleb veel tuli, kraanist tuleb sooja vett, arvutisse tuleb internet. Kuid mis siis, kui seda ühel hetkel enam pole? Luuletus on küll poliitiline, aga see on ka armastuskiri lähedastele. Armastuskiri neile, kes on üksi ja hirmul. Armastuskiri kodumaale. Maarja Kangro tabav, kaastundlik, lõikav tõlge – nii kõne all olev luuletus kui ka tema teised tõlked ukraina keelest – on samuti omamoodi armastuskiri Ukrainale,» sõnas ta.