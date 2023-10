Laura ütleb, et kogu elu toimib tsüklilisena. Selleks, et minna pimedale sügisele ja külmale talvele vastu õiges energias, tasub tundma õppida ka inimese enda sees töötavaid tsükleid. «Muidugi teame kõik öö ja päeva vaheldumisest ja arvestame sellega, et öösiti tahame magada, kuid naistel lisandub sellele veel kuutsükkel, mille ta seob imekaunilt aastaaegade võrdlusega,» räägib ta.