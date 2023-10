Indrek Hargla soovitab 10 raamatut, mida sügisõhtul naudinguga lugeda

Algselt noortele suunatud ulmetriloogia lõpetus, kus tegelased on juba täiskasvanuks saanud ja ka romaani teemad on traagilisemad ja süngemad. Eesti nooremate ulmekirjanike tekstides on üldselt vähe kasutatud teadust ja sellepärast on «Hõberebane» hea näide vastupidisest, teadusel on siin romaanis tähtis roll ja see lähendab selle žanrimääratlust science fiction’ile. «Hingelinnu saaga» on väga julge sari, milles autor on ettevõtnud üpris pööraseid mõtteeksperimente – tegevus toimub justkui alternatiivses tänapäevas –, sidunud neid ositi rahvaluulega ja põnevikumetoodikaga.

Selles raamatus on teadusartiklid, mis peamiselt käsitlevad keskaegse Eesti seoseid muu läänemereruumiga, ja seda selliste vaatenurkade alt, mida Eesti keeleruumis varemalt ei ole tehtud. Mõnes mõttes on Rebas siin nagu ajalooline detektiiv, kes püstitab hüpoteesi ja asub siis sellele tõestust leidma. Väärtuslikuks teeb need lood eriti see, et siin on kasutatud skandinaavia allikaid, mis Eesti uurijatele ei ole alati kättesaadavad olnud. Minu jaoks tõestab see raamat veelkord kui kasutu on üldajalooline üldistav lähenemine ja kui vähe me tegelikult sellega teada saame. Rebas sukeldub detailidesse, otsib seoseid ja leiab neid. Iseäranis on tema peenhäälestusega luubi all 15. sajand. Siin on juttu Eesti ajaloo jaoks väga olulistest teemadest, millistest varem eesti keeles ei ole kirjutatud.