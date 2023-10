Maria selgitab, et loomine on inimese sisemaailma energiate väljendus välises maailmas. See toimub igal hetkel. Iga tegu, sõna, mõte, otsus ja valik loob sinu reaalsust. Me oleme pidevas loomises – ebateadlikult ja teadlikult. Loomisprotsess ei lõpe iial. Kuna loomisprotsess ei peatu, peab inimene kui oma reaalsuse looja ja kogeja samal ajal olema kohalolus ja teadlik ning treenima oma vaimu hoidma fookust vaid sellel, mida ta soovib kogeda.