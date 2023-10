Eksperdid: Nobeli kirjanduspreemia võib osutada sõnavabadusele

Kuid nagu Akadeemia on varem sageli teinud, võidakse tähelepanu suunata hoopis vähem tuntud autorile, näiteks Hiina avangardkirjanikule ja kirjanduskriitikule Can Xue'le.

Saksamaal paguluses elava Ulitskaja pärjamine tähendaks, et «kirjandus on poliitikast vaba», ütles Rootsi päevalehe Svenska Dagbladet kultuuritoimetaja Lisa Irenius AFP-le. Ta arvas, et oleks julge valik toetada vene kultuuri ajal, mil Moskvat on kriitika all sõja pärast Ukrainas.