HAMMARBY UUS JUHTUM ⟩ Miks tappis mõrvar lapsed, kes magasid ja nagunii midagi ei näinud?

Filipiinlannast ema ja ta kaks väikest last on nende korteris halastamatult tapetud. Hammarby politseil Stockholmis esialgu juhtlõngu pole. Kurjategija jälgi ei leita ja küsimused aina kuhjuvad. Miks laste rootslasest isa eraldi elab ega suhtle ümbritseva maailmaga praktiliselt üldse? Ja kuidas sai naine ümbrikupalga eest koristades osta endale mitu miljonit maksva korteri? Loo juured ulatuvad ammusesse päikselisse maikuupäeva, mil noor abielunaine autoga kioski ees peatub, et kahele tagaistmel mängivale poisile kommi osta.

Kriminaalkomissar Conny Sjöbergi meeskond on seekord vähendatud koosseisus ja tööd on palju. Jens Sandéni tervis on hiljutisest infarktist veel kehvavõitu, Petra Westman püüab endiselt kindlaks teha meest, kes teda vägistanud oli, kolleeg Einar Eriksson aga pole tööle ilmunud ja on kadunud. Sjöberg ise otsustab lõpuks põhjalikult uurida enda pere mõistatuslikku minevikku, millest ema on keeldunud rääkimast. Ühel päeval koputab mees oma isapoolse vanaema uksele, keda kogu elu on surnuks pidanud.