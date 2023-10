Mõrv on viimane asi, mis Melissa Craigi meeltes mõlgub, kui üks ta naabritest läbi astub, et häälekalt kurta mingite väiksemate kohalike varguste pärast. Ta on selleks liiga ametis oma järgmisele raamatule mõtlemisega … Pealegi ei ole ta enda elus just kõige lihtsam aeg. Aga õhtusest lehest vaatab vastu jahmatav pealkiri. Lähedasest metsasalust on leitud noore naise laip ja paistab sedamoodi, et just seal kandis toimunud vargus pakub olulist juhtlõnga.