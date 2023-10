Kuidas püsida kuu aega peidus, kui kogu nutimaailm sul kannul on?

Kadujate kõrval on esindatud ka Cy Baxteri ning tema meeskonna vaatenurk, nende põnevus, hasart ja kasvav frustratsioon, kui üks mängija nad korduvalt üle kavaldab. Oli selgelt aru saada, et kirjanik on ühtlasi stsenarist, kuna raamat keskendub tegevusele, jättes tegelased tagaplaanile. Mul ei tekkinud mitte kellegagi emotsionaalset sidet. Võib-olla on mängus ka see, et lugesin eelnevalt 1000-leheküljelist romaani, kus keskenduti põhjalikult tegelaste iseloomustamisele. «Kao jäljetult» puhul oli mul aga täiesti ükskõik, kas eesmärgi saavutab Baxter või salapärane raamatukoguhoidja. Lihtsam oleks olnud kaasa elada, kui naine oma motiivi nii kaua poleks varjanud ja ma oleks teadnud, mis on kaalul. Kokkuvõttes, süžee oli põnev, aga säärane ülesehitus mulle ei sobinud. Samas kujutan, et kui näitlejad tegelastele elu sisse puhuvad, võib teos ekraanil päris kaasahaarav olla. Stseenid ärkasid küll lehtedelt ellu, ilmudes kaadrikaupa silme ette. Soovitan, kui sulle meeldivad tegevuserohked põnevikud!