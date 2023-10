Kirjanik Veronika Kivisilla ja Leedu illustraator Greta Alice sõitsid Narva

Suve keskel avasid Narva kunstiresidentuur NART ja Eesti Lastekirjanduse Keskus konkursi Narva lastekirjanduse residentuurile ja stipendiumile. Mitmekümne kandidaadi seast valiti välja kaks stipendiaati – üks kirjanik ja üks illustraator, kellest kummalegi anti stipendium ning võimalus veeta kuu aega Narvas. Kaks loomeinimest elavad selle aasta oktoobrikuus Narva kunstiresidentuuris, et koguda loomeindu ja töötada plaani võetud loometöö kallal. Greta Alice'i sõnadeta koomiksiraamatu makett ja Kivisilla käsikiri legendaarsest Narva loomaarstist Hjalmarist saavad valmis 2024. aasta kevadel. Stipendiumeid toetab Kultuuriministeerium.



Greta Alice’i jõudis Narva juba teisipäeval, 3. oktoobril. Tal on plaanis kohtuda Narva lastega ja korraldada neile töötubasid. 21. oktoobril toimub Narva kunstiresidentuuris Greta Alice’i interaktiivne joonistamise ja improvisatsiooni performance. Kohtumiste jooksul kogub ta oma raamatu tarvis Narva lastelt lugusid, mõtteid, joonistusi ja ideid. Raamatu keskseks teemaks on sillad.