Seminaril «Laps kirjanduses» on tänavu fookuses lasteraamatukogud

«Kui varasematel seminaridel on arutluse all olnud peamiselt laste- ja noortekirjandus nii Eestis kui mujalgi maailmas, siis seekordse seminari kava koostades pöörasime suuremat rõhku just lugemise tähtsusele ja raamatukogude toetavale rollile selles. Nii uuritaksegi seminaril ettekannetes näiteks seda, kuidas said alguse Eestis lasteraamatukogud, mil moel on kujutatud raamatukoguhoidjat lasteraamatutes ning kuidas saavad kooli kirjandustunnid ja lasteajakirjandus õhutada lastes lugemishuvi,» ütles Eesti Lastekirjanduse Keskuse kirjandusuurija Jaanika Palm ja avaldas lootust, et seminarilt leiavad häid nõuandeid ja mõtlemisainet nii raamatukoguhoidjad, õpetajad, kirjastajad kui ka kõik teised lastekirjanduse huvilised.