Laste ja noorte kirjandusfestival Luup tuleb taas

Festivali avapäeval, 14. oktoobril toimuvale perepäevale Viljandis on oodatud kõik väikesed ja suured kirjandushuvilised, kel soov lugude maailmas mängida, luua ja lustida. Perepäeva programmis on põnevad kohtumised autorite, illustraatorite ja muusikutega nagu Liis Sein, Kristi Kangilaski, Kadri Lepp, Ilmar Tomusk ja Silver Sepp. Päeva jooksul saab osaleda töötubades, käia Raamatudoktori vastuvõtul ning kuulata ja luua ise lugusid üle kogu linnaraamatukogu maja. Perepäeva lõpetab Kondase Keskuses Piret Pääri muinasjutuõhtu. Vaata perepäeva kogu kava siit.

Kogu festivalinädala jooksul on kindlasti luubi all põnevad kohtumised kirjanike ja illustraatoritega – festivalil osalevad ka Jaanus Vaiksoo, Kadri Kiho, Adam Cullen, Kertu Sillaste, Asko Künnap, Meelis Kraft, Urmas Nemvalts, Mika Keränen, Piret Jaaks, Tiina Laanem, Marge Pärnits, Gert Kiiler, Ene Sepp ja Sass Henno. Miniraamatute projekti raames kohtuvad noortega autorid ja illustraatorid neljast riigist – Kairi Look, Julia Dürr (Saksamaa), Cecile Pruvot (Prantsusmaa), Edouard Signolet (Prantsusmaa), Simona Jurčiukonytė (Leedu) ja Reda Tomingas.