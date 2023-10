LUGEMISSOOVITUS ⟩ Lasteraamat autorilt, keda oleme harjunud hoopis teises rollis nägema

No mida hekki! Jamie Oliver on lasteraamatu teinud? Päriselt ise kirjutas vä? Mingi kuum projekt? Müüb rämedalt?

Saab olla lapsi, kes sünnivad, sõnad suus ja kel on kümnendaks eluaastaks Astrid Lindgreni kõrval ka kogu Tolstojevski igaks juhuks läbi loetud. Ent on säändseidki, kellele kirjanduse uks nii kiiresti ei avane. Mis ei tähenda pahemust, tähendab hoopis teist sorti võtme vajanemist. Jamie Oliver on siinkohal küll ühe imetabase taba vallandanud ning oma kuuma nime all selle ka priiks lasknud. Kiitus ja auu! Usun, et hulk lühikesi inimesi üle maailma näevad tos loos väravat nii söögi- kui sõnakunsti valda. Kui nõnda on, siis juba ainuüksi värati lahti tegemise eest tuleb tänada ja tunnustada. Katsetage oma laste ning lühi- ja lähikondsete peal!