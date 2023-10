Lugu vaprast Ollist, kes saab erilise ülesande ja peab seiklema Hiiumaale

Okaskarud on väga haruldased. Nime on nad saanud selle järgi, et nende keha on kaetud okaskarvaga. Nad näevad välja natuke nagu siilid ja natuke nagu karud ning neil on prillid. Nad armastavad vaarikaid ja raamatuid ning elavad kaugel Lapimaal, seal, kus asub jõuluvana ja päkapikkude kodu.