Sinijärv soovitab: üks paremaid raamatuid, mis viimaste aastate sees loetud

Ta ei ole kokaraamat. Ta ei ole ka elulugu, (auto)biograafia, ta ei ole ilukirjandus. Ja natuke on ta ometi kõike. Jaa, retsepte on. Enamasti nii lihtsad, et võtab mõtlema, mis roajuhis see nüüd üldse on. Proovi järele! Ma võtsin ühe ette, kahtlustades, et siit küll maitset ei võlu. Oi kuis võlus! Kogu raamat on tehtud sama suhtumisega. Natuke elu, natuke toitu, natuke surma ja lapsi ja nende põlve. Hea tundega kokku pandud. Lolli nalja ei visata, ent muheleda saab muudkui. Pisarakiskumiseks ei lähe, kuid silma võtab märjaks sageli – ja üldse mitte noil kohtadel, mida võiks arvata ehk ennustada.