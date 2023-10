Ilmus raamat Tallinna koolitüdrukust, kellest sai Saksamaa esimene naisprofessor

Baltisakslaste seas on nii palju maailma ajaloost tuntud mehi, kuid Margarethe von Wrangell on ilmselt ainus naine, keda me selles seltskonnas võime kohata. Paradoksaalsel kombel on teada palju isikuid, kes olid oma kaasajal väga kuulsad, vajalikud ja nõutud, kuid hiljem ei mäletata neist paraku enam midagi.

Tähelepanuväärselt oli Margarethe von Wrangelli teadustöö praktilise väärtusega ning Saksa riigi, rahva ja majanduse jaoks hindamatu. See oli eluliselt tähtis miljonitele inimestele esimese maailmasõja järgsel Saksamaal, et leib lauale saada, ning oluline ajaloolises plaanis ka laiemalt. Professoritiitli pälvis Margarethe von Wrangell 1. jaanuaril 1923 – esimese naisena Saksamaa ajaloos. Aga see tähendab, et tegemist on ühtlasi ka esimese Eestimaa pinnalt võrsunud naisprofessoriga.