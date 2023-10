LUGEMISSOOVITUSED ⟩ 5 lasteraamatut, mis aitavad hirme hajutada

Elevandilapsed Stella, Leo ja Karl mängivad kodu lähedal metsas. Küll on tore ehitada onni, mängida kulli ja peitust! Aeg kulub imekiiresti ja peagi hakkab hämarduma. Nüüd on elevandilastel viimane aeg koju minna. Teel märkab Karl, et koduvõtit ei ole enam taskus. «Mis nüüd saab?» ahastab ta. «Sina selle kaotasid, sina otsi see ka üles,» ütleb Stella, haarab väikevend Leo käe pihku ja asub koduteele. Hirmunud Karlil ei jää muud üle, kui üksi metsa tagasi minna. Tuul sahiseb, kostab kriipivaid krabinaid. Kes see on, kes krabistab ja kuidagi puude tagant välja tulla ei taha?