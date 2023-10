Ilmus Marek Vahula uus külaraamat Mustojast ja Vihulast

Suure laheda maa keskelt hargnevad rahvuspargi teed viivad sealse teekõndija igasse ilmakaarde välja. Nii hakkasin minagi kõndima neid teid mööda ja jõudsingi igasse ilmakaarde välja. Mõned idakaartesse oma suuna võtvad teed ja teeotsad olid juba väiksemat sorti ja üks neist on liivane külatee, mis läbi Mustoja küla kulgeb. Tee, mis läbi rannaküla kulgeb ja mis mitte ainult ei vii sinna kohale, vaid õpetab ka just seda küla rohkem tundma. Rannaküla õpetus on lihtne ja arusaadav igaühele, kes temaga tuttavaks saada soovib. Et ühel külateel tuleb samme seada ja nii, et kogu küla külatarkused sulle selgeks saavad. Just selline õpetlik kruusane ja liivane tee viib ja viis mind piki rannajoont ida poole ja läbi Mustoja küla. Küla, mis giidide ja reisisaatjate poolt vaid väga harva mainimist ja äramärkimist ning tutvustamist sõnade abil leiab. See viimane fakt ehk innustaski mind just sellest rannakülast eraldi teost koostama ja siin ta nüüd ongi, kus pool raamatust endast on Mustoja küla ennast väärt. Raamatu teise poole kangelane – Vihula küla, oma suure mõisasüdamega on vastupidiselt oma põhjapoolsele naabrile, Mustojale üks kogu siinse piirkonna turismimekasid. Mõis, mida tuntakse ja teatakse ja mille kohta ka siinsest raamatust juurde lugeda saab. Sest küll ei tee küllale liiga ja liiga palju ju Vihula külast ja Vihula mõisast siiski ei teata.