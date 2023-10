LUGEMISSOOVITUSED ⟩ Värske nobelisti Jon Fosse 6 lemmikraamatut, mis on ka eesti keelde tõlgitud

Jon Fosse on silmapaistev kaasaegne kirjanik, kelle rikkalikku loominguvarasse kuulub üle seitsmekümne romaani, luuletuse, lasteraamatu, essee ja näidendi. Tema teoseid on tõlgitud enam kui 40 keelde ja teda on tunnustatud hulga kirjandusauhindadega. Eesti keeles on ilmunud Fosse romaanid «Pelgupaik», «See on Ales», «Triloogia» ja «Teine nimi. Septoloogia I-II». Samuti on Eesti teatrisse jõudnud mitu tema näidendit.