Ilmus seikluslik lasteraamat, mis julgustab lapsi loodusesse minema ja seal uusi sõpru leidma

Steve McCarthy, «Metsikus». Foto: Raamat

Perekond Vasõlenkod on tõelised seiklejad. Nii emale-isale kui ka nende suure perekonna lastele meeldib vihm ja metsik loodus ning nad kõik armastavad põnevaid uurimisretki tundmatusse. Erandiks on pisut pelglik Oktoober, kellele meeldib aega veeta hoopiski soojas toas ja seiklustest on ta nõus lugema vaid raamatutest.

Kuid Oktoober peab siiski ühinema enda perekonnaga, et minna matkama räpasesse ja hirmutavasse loodusesse, milles varitsevad mitmed kohutavad ohud. Kõige rohkem kardab ta kohtuda koletisega, kelle nimi on Metsikus.

Ja lisaks – metsikus looduses võib ka ära eksida ja just see Oktoobriga juhtubki. Aga võib-olla ongi ära eksimine see, mida ta tegelikult kõige rohkem vajab, et saada üle enda hirmudest, saada sõbraks loodusega ja leida üks vahva uus sõber.

«Metsikus» on imeline lugu tõelisest vaprusest ja sellest, kuidas leida sõpru kõige kummalisematest kohtadest. See raamat on mõeldud nii seiklejatele kui ka pisut pelglikele lugejatele.

Pilt Steve McCarthy lasteraamatust «Metsikus». Foto: illustratsioon raamatust