Marupõnev fantaasiasari noortele, kes hea meelega raamatusse upuvad

Skandari titesuleaasta Kotkapesas. Ükssarvikud saavad sadulad selga ning ratsurid õpivad elementides relvi vormima. Kui tibuna nägi Skandar kurja vaeva vaimuelemendi varjamisega, siis nüüd on saladus väljas ja poiss peab hakkama saama umbusu ning halvakspanuga. Tema sõpradel on igaühel omad mured ja õde pole siiani leppinud, et temast ratsurit ei saa. Lisaks luusib endiselt kuskil Põimija ringi ning tagatipuks tabab Saart uus häda. Keegi on välja mõelnud, kuidas tappa metsikuid ükssarvikuid, mis viib elemendid tasakaalust välja, ohustades kogu Saare tulevikku.

Tegevus on nii tihe, et väiksemate loogikaapsude peale aega mõelda ei jää, aga kaht teemat ei suutnud ma mõtteist heita. Esimene kerkis esile, kui tuli juttu, et läheneb ühe tegelase 15. sünnipäev ja mu aju jooksis korraks lühisesse, sest nad käituvad pigem nagu 10-11. Niipalju on tegelased kasvanud, et ükssarvikute peeretamisest on tunduvalt vähem juttu. Muude teemade osas jätan igasugused Potteri võrdlused siit arvustusest kõrvale, aga kui 14-aastasel Harry elus mängis esimene armumine küllaltki suurt rolli, siis samaealiste Skandari ja tema sõprade hormoonid pole veel möllama hakanud. Väga hajusalt viidatakse, et kahe kõrvaltegelase vahel võib tulevikus hakata sädemeid lendama.