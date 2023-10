Jaan Kaplinski Selts kuulutab välja stipendiumikonkursi

Kuni 1. jaanuarini 2024 on võimalik kandideerida stipendiumile, mille eesmärgiks on kirjaniku ja filosoofi Jaan Kaplinski pärandi uurimine ja elavana hoidmine. Stipendiumile võivad kandideerida erinevate uurimisvaldkondade esindajad, kes tegelevad Jaan Kaplinski loomingu või tema loomingust ja mõttemaailmast lähtuvate teemadega. Kandideerimise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraad. Stipendiumifondi suurus on 2000 eurot.