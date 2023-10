Million Mindset kirjastatud raamatu «Armasta raha ja raha armastab sind vastu» autor Sarah McCrumon usub, et kõigil tasuks rahasse pisut vabamalt suhtuda. Raha pole tegelikult selline, nagu enamik arvab. Enamasti nähakse rahana kupüüre, münte, numbreid pangakontol, mida püütakse kokku ajada. Me ei näe aga rahas sisalduvat energiat. Raha on tema sõnul ennekõike energia.