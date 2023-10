20 aastat, peaaegu 30 riiki ja üle 20 000 läbitud kilomeetri: Eesti staažikaimad jalgrattaseiklejad andsid välja juubeliraamatu

Juba viienda ilmuva raamatu tekstid kirja pannud Kristjan Prii sõnul on uljaste riskide võtmisele lisandunud sügavamad ja tõsisemad vestlused. Huumorimeel, sõprus ja austus erinevate kultuuride ning looduse vastu on ka viimases raamatus läbivateks teemadeks.



Kui läbi telesaate jõuab vaatajani vaid väike osa sellest reisikogemusest, siis raamatu puhul on kirjeldused kindlasti tõetruumad ja detailsemad. «Kaamera väljavõtmine ei pruugi alati hea mõte olla, kui situatsioonid kriitiliseks muutuvad, kuid raamatus saab kõigest juhtunust siiski kirjutada,» nendib Prii ning lisab, et päevikuvormis kirjutatu on end õigustanud, võimaldades kerget ja ülevaatlikku jutustust.



Prii sõnul on kogu projekt läbi aastate osutunud üheks võimaluseks inspireerida ja rääkida, et maailm on kõigile avatud. «Ja kui tunned, et su elu vajab uut energiat ja indu, siis mine! Sa ise teed oma elu.»