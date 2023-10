Mark Viktor Hansen jagab raamatus «Kuidas mõelda suuremalt» unikaalseid ideid, kuidas mõelda kastist väljapoole, vaadata maailma teistsuguse pilguga – sellisega, mis on täis väge, tarkust, mõjukust ja kirge. Mees, keda on nimetatud üheks top 10 hulka kuuluvaks motivatsioonikõnelejaks maailmas, annab soovitusi, kuidas paljundada ja võimendada lihtsaid ideid ning muuta need suureks.