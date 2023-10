Numeroloog: lepingud, mis peavad tulu tooma, tuleb sõlmida kasvava kuu ajal

Kuuloomise ajal on Kuu energia vähenenud ja see peegeldub kõiges. Veresoontehaigustega inimesed taluvad noorkuu päevi raskelt, kuna kuuenergia puudumine toob kaasa vedelike rõhu languse kehas.

Pimedate päevadega kaasneb üldine emotsionaalne allakäik, depressioonile kalduvad inimesed tõmbuvad endasse ja kogevad oma üksindust. On märgatud, et pessimistlikud, sageli heitunud inimesed sündisid just noorel kuul.

See on vaikne aeg. Vanade tegevuste lõpule viimine, uute ettevalmistamine. Neid võib alustada, kui soovid kiiret kasvu ja tulemust, kuid valida tuleks õige tähtkuju, milles Kuu viibib. Kõik on sel ajal madalseisus – eluenergia, emotsionaalsus, füüsiline aktiivsus. Pole soovitav ükski tegevus, mis nõuab märkimisväärset pingutust. Kõik on varjatud, eriti sel ajal, kui Kuu üldse nähtaval pole. Seega pole see hea aeg midagi osta, sest vigu on raske tuvastada.