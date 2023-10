Ühendkuningriigi autorite ühing (SoA) on teada andnud, et on «sügavalt mures», sest voogedastusplatvorm Spotify pakub kuulajatele suurel hulgal audioraamatuid. Amet viitas sellele, kuidas muusika striimimine on mõjunud laastavalt muusikute sissetulekutele ja väljendas kartust, et raamatute autorid võivad samamoodi kannatada.