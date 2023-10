Eesti koolidesse jõuab Euroopa Komisjoni lasteraamat Ukraina sõjapõgenike läbielamistest

Eestis viibib üle 40 000 Ukraina sõjapõgeniku ning oktoobri seisuga käivad vähemalt 8400 last ja noort Eestis lasteaedades või koolides. Euroopa liikmesriikide ülene projekt on ellu kutsutud selleks, et mitte ära unustada sõjapõgenike valu ning julgustada inimesi hoidma silmad avatuna sõjapõgenike suhtes, neid jätkuvalt märkama ja kuulama.

Lasteraamat «Tüdruk, kes hoidis silmad lahti». Foto: Raamat

Lasteraamat «Tüdruk, kes hoidis silmad lahti» jutustab loo noorest Ukraina tüdrukust, kes kohtab eriliselt tähelepanelikku Eesti tüdrukut oma uues Eesti koolis. Raamat illustreerib laste omavahelise märkamise ja toetamise tähtsust, kui koolis on lapsed, kes on pidanud sõja survel võõrasse riiki kolima. Raamat on mõeldud 7-10-aastastele lastele, samuti lapsevanematele ja õpetajatele. Unikaalse projekti jaoks tegi Euroopa Komisjon koostööd tuntud Ukraina illustraatori Anna Sarviraga.

Euroopa Komisjoni õigusvoliniku Didier Reyndersi sõnul on soov viia loo jutustamise kaudu Euroopa Komisjoni kampaania sõnumid võimalikult paljudeni. «Sõja eest põgenevate inimeste kogemuste mõistmine ning nende õiguste tunnustamine on hädavajalik tervema, kaastundlikuma ja õiglasema ühiskonna ehitamiseks. Varases eas laste kaasamine raamatu kaudu aitab loodetavasti meil kujundada helgemat tulevikku kõigile,» rääkis Reynders.

Värske lasteraamat on osa Euroopa Komisjoni «Hoia silmad lahti» (Keep your eyes open) kampaaniast, millega soovitakse tõsta teadlikkust ohvrite õigustest ELis. Raamat kutsub üles solidaarsusele ja mõistma sõjapõgenikke, kes vajavad erilist tuge ja tähelepanu.