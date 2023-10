Sinijärv soovitab lugemist: hull kraam. Puhas nostalgia!

Ja tõesti. Kes iganes Sa, noor eestikeelne kirjaoskaja inimene oled, Su haridus ja elu saavad etema vormi, kui tsipake Tartus on möödunud. Ja Sina, Tartusse mineja, saad Bernard Kangrot lugenuna kaasa tummisema tausta ja paksema pagasi. Mis siis, et nood kuus lummavat romaani räägivad ammugi kadunud ajast. Nad on sama olulised me vaimuilmas kui «Tõde ja õigus». Või nagu Stefan Zweigi «Eilne maailm» maailmakirjanduses, ei ma tea, kas teda me koolides enam soovitatakse lugeda. Sina kirjutad ja elad ju uuel ajal, sina kirjutadki ja eladki uue aja ning võib-olla valad need iseoma aastad mõnesse vastsesse äkilisse kunstivormi. Ära kalla elu maha! Loe ja kirjuta!