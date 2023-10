NÄDALA RAAMAT ⟩ Ökoloog: kultuur on looduses ürgsem kui inimese enda genotüüp

Carl Safina (1955) on Ameerika ökoloog ja tunnustatud autor. Ta on Stony Brooki ülikooli loodus- ja inimkonnateaduste professor ning mittetulundusliku Safina Keskuse asutaja. Tema uurimused on pälvinud mitmeid auhindu ja preemiaid. Lisaks artiklitele ajakirjades The New York Times, TIME, The Guardian, Audubon, Yale e360 ja National Geographic on Safina avaldanud kümme raamatut. Tema esimesest raamatust «Song for the Blue Ocean» (1998) on nüüdseks kujunenud klassika, «Beyond Words: What Animals Think and Feel» (2015) jõudis New York Timesi edetabeli tippu ja rahvusvahelise tunnustuse tõi 2020. a ilmunud «Metsikuks saamine».