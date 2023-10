JÄRJEJUTT ⟩ Carl Mothander kirjeldab mõisaköögi roogasid, mis tänapäevastele hõrgutistele sugugi alla ei jää

Kõigi muude ettevõtmiste kõrval tegeles major Carl Mothander «toidublogide» kirjutamisega Rootsi ajalehtedele. «Kulinaarsed vested» on nauditav kimbuke parandamatu gurmaani isuäratavaid meelisklusi, mida ei tasu kindlasti lugeda tühja kõhuga – kui just lugeja mõnda retsepti ise järele ei taha proovida. Ühtlasi on see pilguheit omaaegsesse mõisakööki ja ka balti aadelkonna pisut karikatuursele hääbumisele.