Valminud on kaheksa uut miniraamatut, mis selgitavad lastele inimõiguseid

«Lapsed soovivad innukalt end ümbritsevat mitmekesist tegelikkust tundma õppida. Samas on oluline, et lapsed end lugudes ja illustratsioonides ära tunneksid. Miniraamatute autorite loodud lood käsitlevad inimõigustega seotud teemasid, nagu võrdsed võimalused, kultuuriline mitmekesisus, elu vabaduses ja erinevad kehad,» ütles Markus Köcher, Tallinna Goethe Instituudi kultuuriosakonna juhataja.

«Raamatud kutsuvad lugejat inimõiguste üle mõtisklema ning oma eelarvamustest üle saama,» lisab Ulla Kihva, Prantsuse Instituudi kultuurivaldkonna juht. «Projekti tiim usub, et tänases maailmas peaks selliseid teemasid käsitlema ja tutvustama juba lapsepõlves, et tekiks kaasav ja sidus ühiskond.»

Seekord osales projektis viis kirjanikku ja viis illustraatorit, kokku valmis kaheksa miniraamatut. Raamatute autorid on Edouard Signolet ja Cécile Pruvot (Prantsusmaa), Ayşe Bosse ja Julia Dürr (Saksamaa), Simona Jurčiukonytė ja Jurga Vilė (Leedu) ning Kairi Look, Anti Saar, Anne Pikkov ja Reda Tomingas (Eesti).

Et miniraamatud jõuaksid võimalikult laia lugejaskonnani ja keelebarjäär ei saaks lugemissoovile takistuseks, on need tõlgitud eesti, saksa, prantsuse, leedu ja ukraina keelde. Raamatuid saab lugeda elektrooniliselt või alla laadida tasuta aadressilt www.tinybooks.eu pärast 19. oktoobril toimunud esitlust. Eesti ja saksa keeles ilmunud uute miniraamatutega saab tutvuda aga siin. Miniraamatutega on kaasas metoodiline abimaterjal lastevanematele ja lastega tegelevatele haridusasutustele. Juhendmaterjalid koostasid lastepsühholoog, lastekirjanduse kriitik ja lugemise populariseerijad ning need julgustavad lastega koos lugema ja keerulisemate teemade üle arutlema.