Algavad üleriigilised raamatukogupäevad, mis panevad ajurakke liigutama

20. oktoobril avatakse Jõgeval pidulikult üleriigilised raamatukogupäevad. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kutsub juba 34. korda oktoobrikuu viimastel päevadel astuma sisse lähimasse raamatukogusse, et saada osa põnevatest üritustest, kohtuda oma kogukonna liikmetega ja laenutada kaasa mõni huvipakkuv raamat. Kohtume raamatukogus, sest raamatukogu on demokraatlik avalik ruum, kuhu kõik kogukonna liikmed on alati oodatud.