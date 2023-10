Anti Saar ja Alvar Jaakson pakuvad lastele nalja, naeru ja sügavat mõtlemisainet

Kirjastuses Kolm Elu ilmunud uudisteose kaanetekst annab mõista, et tegu on omamoodi käsiraamatuga või koguni eneseabiraamatuga: «Ikka ja jälle kuuleme, et laps ei oska istuda ega astuda. Aga kuidas ta võikski, kui pole raamatut, mis sääraseid oskusi õpetaks? Nüüd on selline raamat olemas! Istumise ja astumise juhendite kõrval leiad siit veel suure hulga kasulikke näpunäiteid igapäevaste oskuste omandamiseks.»

Raamatu autor Anti Saar usub, et teatmeteoste riiulile «Kuidas istuda, kuidas astuda» poes ega raamatukogus ilmselt siiski ei satu. «Praktilisi lahendusi on neis juhistes vähe. Pigem püüan panna lugejat ennast küsima, kahtlema, juurdlema,» märgib ta. «Miski siin ilmas pole enesestmõistetav. Enamik probleeme on oodatust lihtsamad või keerukamad … või ka mõlemat korraga!»

Anti Saare ja Alvar Jaaksoni lasteraamat «Kuidas istuda, kuidas astuda». Foto: illustratsioon raamatust

Tõepoolest, «Kuidas istuda, kuidas astuda» seab elulised oskused uude perspektiivi. Nii näiteks on siin pühendatud mitu lehekülge sellele, kuidas siduda kingapaelu või kuidas rääkida anekdooti, aga kõigest kaks lühilauset sellele, kuidas olla õnnelik.

Alvar Jaaksoni piltidelt, mis juhiseid joonistena täiendavad, võib leida kõiksugu ilmekaid tegelasi. Neid on laias laastus kaht sorti, ütleb Jaakson. «Osa on pärit tänavatelt, koolidest, rannast, poest, mänguväljakult. Joonistan kogu aeg ringi liikudes kõike enda ümber: lapsi, täiskasvanuid, maju, loomi, kastaneid, nätsuplekke ja suitsukonisid. Sedasi nad mu joonistusmärkmiku ja sealt raamatusse jõuavadki. Teine osa on üles joonistatud peas linastuvad mälu- või fantaasiapildid.»

Anti Saare ja Alvar Jaaksoni eelmine ühistöö, kümme aastat tagasi ilmunud «Kuidas meil asjad käivad», võitis kiirelt paljude laste ja lapsevanemate südame ning tolle aasta tähtsaimad lastekirjanduse tunnustused.