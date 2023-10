Psühholoogiline põnevik viib suvisesse Stockholmi saarestikku ja toob pinnale tumedad saladused

Siis läheme viis päeva tagasi, juuli keskpaika, kus lugu hakkab hargnema vaheldumisi Annika ning Joanna pilgu läbi. Annika on üks merepäästjatest, kes purjeka leidis. Ta on küll linnatüdruk, aga lapsepõlves veetis suved alati vanaema ja vanaisa juures Stockholmi saarestikus. Ka tema vanaisa oli merepäästja ning tüdrukule eeskujuks. Kui Annika eraelus tekkis kriis, otsustas ta linnaelu maha jätta ja vanaema juurde saarestikku kolida. Ta jättis alles osaajaga töö ajalehe juures ning astus ametisse vabatahtliku merepäästjana. Pildile ilmub ka Annika impulsiivne õde Sofie, kes on paadipuhkusel koos oma uue armastuse Peteriga, kes osutub ühtlasi Joanna vanaks tuttavaks.

Joanna on aga endine fotograaf, kes on eluga ummikus. Tal on raske iga päev üles tõusta ja elu mõtet leida, sest ta on sügavas leinas. Joanna ei ole mitu aastat eriti kodunt väljas käinud, kuid kui poolvend Zack kutsub teda purjetama, siis tolle tungival pealekäimisel ta lõpuks nõustub. Zack ütleb, et on mures õe pärast, kes pole enam päris tema ise. Samuti on neil vaja emast jäänud pärandus ära jagada.