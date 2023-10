Britney Spears avaldab raamatus, et tegi Justin Timberlake'i nõudmisel aborti

«See oli üllatus, kuid minu jaoks polnud see tragöödia,» kirjutab Britney. «Ma armastasin Justinit nii väga. Ma eeldasin kogu aeg, et ühel päeval on meil oma pere. See oleks lihtsalt juhtunud palju varem, kui ma ootasin. Kuid Justinit ei teinud rasedus kindlasti rõõmsaks. Ta ütles, et me pole veel valmis last saama, et me oleme liiga noored.»