«Kui väsinud vanemale naisele ajada selga punane kampsun, muutub ta otsekohe harimatuks noorikuks»

Humorist, memuarist ja näitekirjanik Teffi on eesti lugejale juba tuttav, 2020. aastal ilmunud raamatus «Šampanja teetassidest» kirjeldab ta lahkumist kodumaalt revolutsioonijärgsetes turbulentsetes oludes. Seekord aga on ta oma terava pilgu pööranud ajale enne murrangulisi sündmusi, keskendudes kahele pealkirjas nimetatud ajaloolisele isikule. Teffi poleks aga Teffi, kui ta ei leiaks ajaga üleelusuuruseks paisutatud tegelaste juures midagi inimlikku, väikest ja naljakat.

Kuid K. P. jätkas propageerimist. Kõigepealt tutvustas mind salapärase persooni Valeria Ivanovnaga. Peagi selgus, et see on varjunimi, õige nimi oli hoopis teine. Pealtnäha oli ta umbes kolmekümnene naine, nägu väsinud, ninal näpitsprillid. Palus sageli luba võtta endaga kaasa mõni huvitav tuttav. Sedasi tõi kohale Kamenevi, Bogdanovi, Mandelštami, Finn-Jenatovski, Kollontai. Tema sõbrad ei pannud mind eriti tähele ja rääkisid pigem omavahel mulle täiesti tundmatutest ja arusaamatutest asjadest. Mingitest kongressidest, resolutsioonidest, kooptatsioonidest. Tihti kordus sõna «kaljukindel», tihti kiruti mingeid menševikke ja tihti tsiteeriti Engelsit, kes olevat öelnud, et linnatänavatel pole relvastatud võitlus võimalik. Nad kõik olid ilmselt omavahel väga suured sõbrad, sest kutsusid üksteist seltsimeesteks. Kord tõid nad kaasa õige lihtsa töölise. Ja hüüdsid teda samuti seltsimeheks. Seltsimees Jefim. See püsis enamasti vait, aga pärastpoole kadus kauaks ära. Möödaminnes mainiti, et olla arreteeritud.