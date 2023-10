Raamatukogu kingib 4689 esimese klassi õpilasele raamatu

Raamatus «Omad jutud 4» on avaldatud võistlustööd 2022. aasta sügisel toimunud omaloomingukonkursilt, kaante vahelt leiab lugusid kokku 12 noorelt autorilt. Laste juttudega samadel teemadel on loo kirjutanud ka tuntud lastekirjanikud Tiiu Kitsik, Indrek Koff, Anti Saar ja Ilmar Tomusk. Raamatu on illustreerinud Tiiu Kitsik.

Tallinna Keskraamatukogu poolt 2007. aastal algatatud raamatu kinkimise projekti eesmärgiks on tagada, et lapsed on esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajaga läbi käinud tee koolist lähimasse raamatukokku ning koos on õpitud tundma raamatukoguteenuseid. Tallinna koolide esimesi klasse oodatakse kinkeraamatu «Omad jutud 4» üleandmiseks koolile lähimasse Tallinna Keskraamatukogu teenindusosakonda või haruraamatukokku.