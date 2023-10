LUGEMISSOOVITUS ⟩ Raamat, kus meister kirjutab meistrist

Mati Unt on eesti kultuuris nähtus ja mõiste omaette, üks vaieldamatutest Suurtest, arvatagu tema loomingu ühest või teisest osast üht- või teistmoodi. Mihkel Mutt samuti, ent erinevalt Undist on Mutt elus ning tänu sellele pisiasjale on meie ees raamat, kus meister kirjutab meistrist. Elupõlise sõpruse ning kokku- ja lahkutegutsemise sisutihe ja soe kirjapanek. Mutti on siin vähem kui Mutil harilikult kombeks, ehkki autor on kogu aeg kohal juba läbi oma virtuoosse sõnakasutuse. Ning raamat ongi ju Undist (kujutan Unti ette taevaste kirjastuste uste taga kraapimas ning pakkumas käsikirja Mihkel Mutist, kirjastused aga vastavad, et vara veel, oota ja vaata, küll siis avaldame, kui Mihkel kunagi kohal…).