LUGEMISSOOVITUS ⟩ Humoorikas teos näitab, mismoodi ohtlikku kaabakat aegsasti ära tunda

Küllap on alles inimesi, kellele Lenini ja Rasputini nimed midagi ütlevad. Õnneks aina vähematele, suvalisi pätte ei ole väga mõistlik liiga sageli meenutada. Ka kirjutatud on neist kahest liigagi palju. Lenini-nimeline terrorist kirjutas ise mõistusevastaselt palju, Rasputini-nimeline aferist aga ei osanudki õigupoolest kirjutada. Kahjuks oli neil kummalgi oma mõju Venemaa ning paraku ka normaalsema maailma ajaloole ning mis veel hullem, need mõjud näikse tänases päevas ekstra jõhkral kujul kokku kasvanuvat.

Tihti tundub mälestuste puhul, et keda see kõik üldse huvitab. Ent on nõnda, et mälestused tuleb üles kirjutada ja ära avaldada seni, kuni on mäletajaid. Ja tõlkida. Kui täna ei huvita, siis homme võib vaja minna. Ja hea, kui varnast võtta. Eesti inimestele on iga hea meiekeelne tõlge eluoluline, lugegu seda või kolm inimest. Homme ehk huvituvad kolm/sada/tuhat ja asi on olemas. Meil peab vaimlist laskemoona jaguma, kultuur on kaitseressurss parimal võimalikul moel.