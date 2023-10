Metsavendluse aja uurimisele pühendatud konverents tõukub Ene Mihkelsoni loomingust

Kuivõrd konverentsi teise päeva fookuses on kirjanduse ja ajaloo lõimitud õpetamine, siis toimub selleteemaline vestlusring, mida veavad kirjandusuurija ja -didaktik Joosep Susi ja Aija Sakova. Arutelus osalevad Indrek Riigor, Reelika Laes, Andrus Org ja David Ilmar Lepasaar Beecher.

Vestlusringile järgnevad Ene Mihkelsoni loomingust tõukuvad töötoad. Ajaloolaste ja kirjandusuurijate koostöös ajaloo- ja kirjandusõpetajatega on ette valmistatud Ene Mihkelsoni loomingu põhised materjalid, mis arvestavad kirjanduse ja ajaloo lõimitud õpetamist koolides. Konverentsi ühe korraldaja, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajalooõpetaja ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi aseesimehe Indrek Riigori sõnul on koostöö ajaloolaste ja kirjandusuurijatega olnud väga vajalik. «Ühiselt oleme välja pakkunud võimalike lähenemisi, kuidas kirjandusliku teksti eripärasid ära kasutades jõuda erinevate üldpädevuste omandamiseni,» kinnitas Riigor. Töötoad keskenduvad sotsiaalsele ja kodanikupädevusele, enesemääratluspädevusele, digipädevusele ja kultuuri- ja väärtuspädevusele.

Konverentsi esimesel päeval kuulutatakse välja ja antakse üle ka Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia. Kultuurimõtestaja preemia on mõeldud kultuurimeedias ühe akadeemilise aasta jooksul ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire. Varasematel aastatel on kultuurimõtestaja preemia pälvinud Jaan Tootsen (2022), Rein Veidemann (2021), Aivar Kull ja Henri Kõiv (2020), Joonas Hellerma (2019).