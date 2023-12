Marek Sadam esitleb uut luulekogu «Inglid on armidest tehtud»

Raamatus «Inglid on armidest tehtud» on valik paaril viimasel aastal sündinud luuletustest. Nii mõnigi neist tekstidest on juba saanud või saamas lauluks. Luule on erakordselt isiklik ning muutub ajas nagu me isegi, leiab autor. Ja palub, et luulekogu lugemiseks võetaks aega ja loetaks kiirustamata. Paar luuletust päevas on paras doos, et järjekordne talv taas üle elada.

Marek Sadam, «Inglid on armidest tehtud». Foto: Raamat

Marju Kõivupuu sõnul on see üks ütlemata südamlik, hapralt nukrate alatoonidega raamat arenenud romantikameelega lugejale või neile, kel hinges ja südames on nälg ja janu millegi ilusa ja hea järele. «Elu ja inimest mõista ning mõtestada; andestada ja armastada saab vaid palju kogenud inimene. Küllap seetõttu ongi inglid tehtud armidest. Neist nähtamatutest, mis kujundavad mõistva ja armastava inimlikkuse palet,» märgib ta.

Jarek Kasar leiab, et tema on kindlasti see kõige õigem inimene Mareki luulekogu soovitama. «Mul on temaga sarnane eesnimi ja kunagi sidusin ise ka paar luuletusi täis paberivirna kimpu ja tean täpselt, et see on mingi eluperioodi kokkuvõte ja vajalik eneseteraapia, küll teadmata suunas, aga siiski edasi liikuda,» leiab ta. «Ise muidugi mõtlen alati, et kas seda just ka kõigil teistel vaja näha on, aga noh, Sadama luuletusi vist ikka on, sest sõnadega kimpus laulukirjutajad saavad siit mitu albumitäit korralikult riimis kauneid laulutekste.»

Jarek on enda sõnul Marekiga sõbrad olnudki vaid nii kaua, kui ta käesolevat raamatut ette valmistas. «Nägin ikka täitsa lähedalt, nii kõrtsutuledes kui köögihämaruses, nii jõusaalis kui õudustetoas seda patsi ja läikivate sõrmustega viisakas ülikonnas kummalist tegelast ja mulle tundub, et need read kirjeldavad väga täpselt Mareki viimase eluperioodi hingekliimat. Võibolla kunagi oli ta üldse teistsugune, aga selline oli ta siis nüüd,» sõnab Jarek. «Pähklinäppude, liivarebaste ja kullerkuppude vahel ehk liiga ohvrimeelnegi, aga aus ja ilus.»

Marek Sadamalt on varem ilmunud raamatud «Me saame sellest üle», «Grifoon Leenu», «Tulbid ja bonsai» jt.