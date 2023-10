JÄRJEJUTT ⟩ Kas eetiliselt arenenud kass võib veganiks hakata?

Filosoofia ajalugu on täis püüdlusi leida vastuseid eksistentsiaalsetele küsimustele, nagu mida tähendab olla hea inimene, mis on õnn või kuidas leppida muutustega. Populaarne briti filosoof John Gray (snd 1948) leiab, et ehk on neile küsimustele vastuseid otsides filosoofia klassikute lugemise asemel mõttekam teha tutvust kassidega.