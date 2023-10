Mida öelda oma naise mõrvarile?

Kitt Hartley saab teada, et Irendale’is, kõrgel Yorkshire’i nõmmel asuvas külas, on toime pandud mõrv. Juhtumisi elas kunagi just sealkandis Kitti kallim, inspektor Malcolm Halloran – koos oma naisega, kes samuti viie aasta eest mõrva ohvriks langes. Kahe kuriteo modus operandi on identne, muuhulgas on mõlema ohvri peopessa lõigatud ruunimärk.