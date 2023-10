Oma tulevasesse mälestusteraamatusse «The Woman in Me» kirjutas Britney, et otsus aborti teha oli üks raskemaid asju tema elus ning ta mäletab siiani, millist hingelist ja füüsilist valu see talle põhjustas.

Ta väidab, et sõlmis Justiniga kokkuleppe, et keegi ei saa tema rasedusest teada ja otsustas seetõttu raseduse katkestada kodus ilma arsti või meedikute järelvalveta. Samuti otsustas Britney oma perele rasedusest mitte rääkida. «Oli oluline, et mitte keegi sellest teada ei saaks ja seetõttu toimus see kõik kodus, üksinda ja salaja.» Laulja meenutab, et abordipill tekitas talle tohutut füüsilist valu, mis oli noore naise jaoks väljakannatamatu. Kuid kokkuleppe kohaselt talus ta seda ilma arstliku vahelesegamiseta ning haiglasse teda ei viidud.