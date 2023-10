Tartu linnaraamatukogus oodata põnevaid kohtumisi tuntud kirjanikega

24. oktoobri keskpäeval kuulutame avatuks Helvi Jürissoni loomingule pühendatud raamatunäituse, kohale on lubanud tulla ka hiljuti lahkunud kirjaniku ja tõlkija lapsed. Ilmatsalu haruraamatukogu ootab huvilisi 26. oktoobril kellaviieteele armastatud luuletaja Doris Karevaga. Samal päeval on keskkogus külas Jaak Jõerüüt, et rääkida oma näidendist «Lennart. Pöördtooliaastad».