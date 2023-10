Lugemisprogrammis on 50 raamatusoovitust, sealhulgas ka üks raamatusari, tänu millele saab lugeja ise meelisteose valida, et oma teadmisi rikastada. Mitmeid lugemisprogrammi valitud teoseid saab laenata ja lugeda e-raamatukogudes ELLU ja Overdrive .

Lugemisprogramm algab avaüritusega täna, 23. oktoobri õhtul kell 18 Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8). Lugemisprogrammi avaüritusel tutvustatakse lähemalt lugemisvalikus olevaid raamatuid ning külla tuleb kirjanik ja illustraator Ave Taavet. Ave Taavet on animaator ja karikaturist, kes lisaks kirjutab lühiproosat, arvustusi ja esseistikat ning on loonud muusikavideoid eesti artistidele. Ave Taavet on avaldanud novellikogu «Valerahategija», mis on üks programmi valitud teostest.