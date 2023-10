Britney Spearsile ei meeldi, mida tema raamatust meedias räägitakse: «See on minevik!»

Lauljanna saladusi paljastav raamat «The Woman in Me» («Naine Minus») ilmub 24. oktoobril ning juba enne teose avaldumist on meediasse jõudnud mõned raamatusse kirja pandud suuremad paljastused, sealhulgas üksikasjad tema suhtest laulja Justin Timberlakega.

Hiljuti jagas naine sotsiaalmeedias pikemat avaldust, milles ta selgitas raamatus kirjutatud lugude tagamaid. "Minu raamatu eesmärk ei olnud mingil juhul kedagi solvata!" kirjutas Spears sotsiaalmeedias jagatud postituses. «See on minevik! Mulle ei meeldi pealkirjad, mida ma näen ja just seepärast lõpetasin neli aastat tagasi meelelahutusäris töötamise,» kirjutab naine. Ta lisas, et suurem osa raamatust räägib 20 aasta tagusest ajast ning nüüd on ta edasi liikunud ja soovib oma elu puhtalt lehelt alustada.