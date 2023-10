Talve tulekul valmistuvad paljud inimesed kulude tõusuks. Personalileidja Laura Kassin tõdeb, et kokku hoida me lõpmatuseni ei saa, seega on ainus lahendus teenida rohkem. Suurema rahahulga saamiseks on vaja esmalt tegeleda sisemiselt enda mõtteviisi ja uskumustega. Ta soovitab selleks lugemiseks Jen Sincero raamatut «You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth».