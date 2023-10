LÕÕGASTU JA LOE ⟩ Elamus SPA-sse saab viia koju seisma jäänud raamatuid

Elamus Spa ja Spa21+ alal on raamaturiiulid, et saunatamise ja veesilmades olemise vahel oleks mõnus vaimumõtteid kosutada või raamatumaailma rändama minna.

Elamuste juht Margit Kurn räägib, et idee spaasse raamaturiiulid tekitada saadi külastajatelt, kelle hulgas oli mitmeid, kes spasse tulles olid kodust raamatu või ajakirja kaasa võtnud. Et mõnus lugemise ja lõõgastumise hetk oleks võimalik kõigi jaoks, saigi loodud raamatute valik. «On ju mõnus peale saunarituaali või ujumist heita pikali spaa alal olevatesse lebolatesse või diivanitele ning minna rändama raamatumaailma. Rõõm on vaadata, kuidas nii täiskasvanud kui väiksed spaakülastajad naudivad raamatulugemise hetki. Eriti väiksemad lapsed, kui vees lustimise vahel emme või issi võtab aja, et ette neile lugeda raamatutest muinasjutte või siis lapsed saavad ise meelepäraseid raamatuid sirvida,» on Margitil hea meel.